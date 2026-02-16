Slušaj vest

JKP „Parking servis” Beograd obaveštava korisnike svojih usluga da, povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, od nedelje do utorka, odnosno 15, 16. i 17. februara 2026. godine, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada.

Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Mileševska br. 51 i Milutina Milankovića br. 134g, a na objektima Preduzeća biće istaknuta državna zastava.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“, biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Od srede, 18. februara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

JKP „Parking servis“ korisnicima svojih usluga čestita predstojeći praznik.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradREDAK PRIZOR NA BEOGRADSKIM ULICAMA U JUTARNJEM ŠPICU: Totalna pustinja, na ulici nema žive duše! GSP saobraća po nedeljnom redu vožnje (FOTO)
Screenshot 2026-02-16 091821.jpg
BeogradTEGOBE SA DISANJEM, SRCEM I SAOBRAĆAJKE: Burna noć za lekare beogradske Hitne pomoći
hitna pomoć
BeogradRED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: Ovako idu vozila gradskog prevoza
IMG_20260129_154628.jpg
BeogradMAGIJA NA DORĆOLU - KAFIĆ U SVETU HARIJA POTERA: Platforma 9 ¾ i lebdeća svetla - evo gde popiti kafu među čarobnim šeširima i metlama
Hari Poter