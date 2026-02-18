OVA ULICA U CENTRU I DELOVI JOŠ 2 OPŠTINE DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja počinju već od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 12:00 Radoslava Grujića 23.
Zvezdara
09:00 - 13:00 KOSTE TRIFKOVIĆA: 8,
Mladenovac
12:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ĐURE JAKŠIĆA: 4-4A,1-3,7,17, GAJEVA: 2,8-12,16-22,26,1-5,13-15, GRUŽANSKA: 2-8,3-9,23, HAJDUK-VELjKA: 38-50,54,58-66,1-3,7-27,63-91,95-105,109-121,125,133,147-149,159-161, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2,1-19A,23-37, PANČIĆEVA: 51,55-59, PASTEROVA: 10,1,7-9, TRSTENA: 4,8-12,16-20,1-5A, VOJVODE STEPE: 8-18,5-9,
10:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANKA RADIČEVIĆA: 2-6,1-7, CRKVENA: 70-82,88-96,23-31,35-39, KRAJINSKA: 2-6,1-5, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 2-16,1-11,17, NjEGOŠEVA: 2-4,16-20,35-55, TOZINO VOĆE: 2-28,38,3-5,9-15, VELIBORA VASOVIĆA: 2-6,1-7,35, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 28-32,36-42,27-35,39-41,47,
08:30 - 10:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DVANAESTOG OKTOBRA: 4-14,18-54,1-25,29-35, KRALjA PETRA PRVOG: 62,78,358-362,368-368A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-4,8,12,16-16A,20,26,30-36,40-54,64-68,72-78,84-86,
09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A,
