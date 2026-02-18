Slušaj vest

Polasci BG voza na relacijama Lazarevac - Ovča i Lazarevac - Zemun ponovo će biti uvedeni od danas, saopšteno je iz Opštine Barajevo.

Na inicijativu građana i učenika, kako je navedeno, rukovodstva gradskih opština Barajevo i Lazarevac održala su u Sekretarijatu za javni prevoz dva sastanka zbog ukidanja pojedinih polazaka BG voza, nakon čega je postignut dogovor da se ti polasci ponovo uvedu.
Polasci vozova iz sistema BG voz na linijama Zemun - (Barajevo) Lazarevac - Zemun i Ovča - (Barajevo) Lazarevac - Ovča bili su obustavljeni od 8. januara.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, od 18. februara ponovo će saobraćati sledeći polasci - iz Lazarevca za Ovču u 5.40 i 11.40 časova, iz Lazarevca za Zemun u 13.58 i 18.52 časova, iz Ovče za Lazarevac u 7.48 i 11.50 časova i iz Zemuna za Lazarevac u 16.16 časova.

