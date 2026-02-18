Noć u Beogradu protekla je bez saobraćajnih nezgoda, sa više od 130 intervencija, saopštili su jutros iz Hitne pomoći.
18 intervencija na javnim mestima
PIJANI PADALI UNAOKOLO PA ZVALI HITNU U POMOĆ: Noć bez ijedne saobraćajke, ali lekari su opet imali pune ruke posla
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 18 puta na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju koja su se povređivala u padovima, i astmatičara, preneo je RTS.
Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Vojnomedicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Dečja klinika "Tiršova".
Kurir.rs/Beta
