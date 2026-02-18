Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 18 puta na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju koja su se povređivala u padovima, i astmatičara, preneo je RTS.

Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Vojnomedicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa i Dečja klinika "Tiršova".

Kurir.rs/Beta

