Povodom 15. februara, Međunarodnog dana dece obolele od raka, Gradska opština Novi Beograd, zajedno sa Javnim komunalnim preduzećem „Zelenilo – Beograd” i organizacijom „Ploging Srbija”, posadila je gotovo 600 novih stabala koprivića, platana i javora na čak 25 lokacija širom Novog Beograda, saopštavaju iz ove gradske opštine.

Tako je, tokom ove faze sadnje, Novi Beograd obogaćen sa 800 novih sadnica. Akcija je deo projekta „Zeleni Novi Beograd”, tokom kojeg je do sada posađeno više od 2.000 sadnica.

Sadnja je krenula je od Bloka 28 i nastavila se i u drugim blokovima, kao i u okolini vrtića „Čuperak”, osnovnih škola „Nadežda Petrović”, „Radoje Domanović” i „Duško Radović”, kao i Desete beogradske gimnazije, gde su se predškolci, osnovci i gimnazijalci rado priključili akciji.

Predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić učestvovala je sa svojim timom u sadnji koja, prema njenim rečima, osim što doprinosi očuvanju životne sredine, predstavlja i vid podrške deci koja se bore sa bolešću, kao i njihovim porodicama.

– Želimo da im pružimo podršku, da im kažemo da mislimo na njih i da ćemo uvek biti tu da ih saslušamo i pomognemo im da prebrode bitku, te iz nje izađu jači. U prethodnom periodu, sa Udruženjem za prevenciju, podršku i pomoć obolelima od karcinoma dojke „Žena uz ženu”, otvorili smo „Vrt nade” u Bloku 70a, obogaćen sa blizu 200 stabala i posvećen ženama koje se bore sa kancerom, kao i „Kutak sećanja” za sve hrabre žene koje su nas napustile – rekla je Ivana Nikolić i zahvalila deci novobeogradskih vrtića, osnovnih škola i Desete gimnazije, koja su dala svoj doprinos ozelenjavanju Novog Beograda sa humanom porukom.

Događaju su prisustvovali su predstavnici GO Novi Beograd, kao i zaposleni JKP-a „Zelenilo – Beograd” koji su pre početka sadnje održali edukaciju o pravilnoj sadnji, kao i specifičnostima vrsta drveća koje je posađeno.