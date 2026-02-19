Koje opštine u Beogradu ostaju bez vode narednih dana

Radovi Elektrodistribucije Srbije i prekid u snabdevanju električnom energijom prouzrokovaće u četvrtak 19. februara prestanak vodosnabdevanja u pojedinim delovima ovih opština, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

U opštini Barajevo, vode neće bitiu četvrtak od 9 do 17 časova u sledećim naseljima:

– Nenadovac,

– Glumčevo brdo,

– Stara Lipovica,

– Karaula,

– Stražarija,

– Plandište,

– Guncati,

– Srednji kraj,

– Ravni gaj i

– Meljak.

Kada je Čukarica u pitanju, zbog navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u Ulici 1. maja, u naselju Velika Moštanica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.