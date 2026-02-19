DELOVI OVIH 7 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Beograđani, spisak je baš dugačak, proverite da li ste na njemu
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 12:00 DOLENjSKA: 2-10,20,1-23,27, DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 48,53, JELENE MIOČ: 2-10,1, KOSTE HAKMANA: 2,1, KOZARČEVA: 24,36,59-73, UČITELjSKA: 60-62,51-53A,
Palilula
09:00 - 11:00 Naselje BORČA: RASTKA NEMANjIĆA: 100,163, VELjUNSKA: 30, VLADIKE RADA: 4-6,58,1A-1B,51-51I,55,59-59A,75, ZRENjANINSKI PUT: 165, Naselje Krnjača: ZRENjANINSKI PUT: 159,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: PUPINOV PUT: BB,BB,
Savski venac
08:00 - 18:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: bb,0,6,10,14-24,1-1,
Čukarica
08:00 - 18:00 PIONIRSKA: bb,bb,2-14,18,24,28-34G,1-13,
Rakovica
08:00 - 18:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje BALjEVAC: BALjEVAČKI PUT: 1111, CIGANI: 0,110A,114, DUBROVAČKA: 108A,112,116,122A,150,107-109,117A, DUBROVAČKI KRAJ: 40A,108,112-118A,122B,136,140-142,148,113-115,121A-121C,125,131E-131H,143,1111BB, JANKOVIĆA KRAJ: 110A,119B-123C,131B-131F, JOVANOVIĆA KRAJ: 123,131A, KOD DOMA: 98A-100,104,1,91A,117, MAKSIMOVIĆA KRAJ: 88,91B, MIJATOVIĆA KRAJ: 2-26,30-36,40-44A,50B,56,62,66-68,78-80,1-33,37,53-55,61-63,69,77-81, MIJATOVIĆA KRAJ 2.DEO: 6B,38A-40A,44A,50-50A,64-66A,39,59,75, NEMA NAZIVA ULICE: 0,68-70,82,94-96,100,104-106,110-112,120,124-126,130-132,75,89-93,97,103,117-119,127-131,141, OSREDAK: 50A-54B,80-82E,86D,90-92B,96A-96B,106-106D,116G,1A,37A,85B,91A-91B,95-95D,101A, ŠKOLA: 0,64A,70,78B,82A-82D,106-106D,116,136,1,51,67,71A,75-77A,95A,99A-101A,117,141, SREDNjI KRAJ: 79,97, VRANIĆ: 378, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 106C, Naselje Draževac: BELjIN POTOK: 2-18,1-19, JELISAVČIĆA KRAJ: 2-8,1-11, PUT ZA BALjEVAC: 2-86,1-9,13-25,29-57,67-111, VINOGRADI: 2-4,10-12,16-26,30, Naselje KONATICE: DUMAČA: 29, MIJATOVIĆA KRAJ 2 DEO: 12-14,26-28,273G, PUT ZA BALjEVAC: 308D, PUT ZA VRBOVNO: 35,
Mladenovac
14:30 - 15:30 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRVARSKA: 4-6,14-16,3,7, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 4-12,16,24,34-52,15-19,23,33-35, MILIVOJA RISTIĆA: 12, NIKOLE PAŠIĆA: 50,51, NIKOLE TESLE: 1-5,9,13-21,25-31, NUŠIĆEVA: 4, RADIVOJA KORAĆA: 2-6,10-22,5,
12:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BOGDANA POPOVIĆA: 2-4,8-10,14-18,1-17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,1-5, KOSMAJSKA: 92-94,98-116,120-122,126-128,136,146-150,154-164,168-180,186,97-113,123,127,133-137,147, KOSTADINOVAČKA: 2-12,18,22-28,5-31, MORAVSKA: 4,8-12,18-20,24,7-11,17, PODPORUČNIKA PETRA BAJTAGIĆA: 2-4,8-12,16,1-15, SIME MATAVULjA: 2-4,8-20,24-26,1-3,7-17, STEVANA SINĐELIĆA: 4-8,1-7,
10:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): IGMANSKA: 2,6,10-14,1-3, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 1-13, NIKOLE PAŠIĆA: 46, RADNIČKA: 4,10,14-20,13-33,
08:30 - 10:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DALMATINSKA: 2-20,24,38,1-5,9-29,35-37,41, MAKEDONSKA: 2-14,18-28,32,3-7,13-17,23-29, MLINARSKA: 2-8,12,1,5, MORAVSKA: 42, SIME MATAVULjA: 19-25,33, SMEDEREVSKI PUT: 12-36,42,46-52,1-11,17-23,27-39,45-59,
09:00 - 09:00 Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 32G, MARKOVAC: 1-1A,
