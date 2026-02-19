Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Devojka (26) lakše povređena u udesu kod Bubanj Potoka
Devojka stara 26 godina lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Beogradu, kažu u Hitnoj pomoći.
Udes se dogodio u 4 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima, a povređena je prevezena na VMA.
Dežurne ekipe tokom noći su intervenisale 111 puta, a od toga je 14 intervencija obavljeno na javnom mestu.Pomoć lekara najviše su tražili hronični bolesnici, među kojima astmatičari i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
