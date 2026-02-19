Slušaj vest

Devojka stara 26 godina lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Beogradu, kažu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 4 sata na Kružnom putu kod Bubanj Potoka ka Leštanima, a povređena je prevezena na VMA.

Dežurne ekipe tokom noći su intervenisale 111 puta, a od toga je 14 intervencija obavljeno na javnom mestu.Pomoć lekara najviše su tražili hronični bolesnici, među kojima astmatičari i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Ne propustiteSrbijaMUKE SA STOMAKOM I PRITISKOM: Kragujevačku Hitnu ipak najviše zvali pacijenti sa ovom tegobom
IMG_20250509_220948.jpg
BeogradPIJANI PADALI UNAOKOLO PA ZVALI HITNU U POMOĆ: Noć bez ijedne saobraćajke, ali lekari su opet imali pune ruke posla
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradTEGOBE SA DISANJEM, SRCEM I SAOBRAĆAJKE: Burna noć za lekare beogradske Hitne pomoći
hitna pomoć
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC Galerija
hitna pomoć noć