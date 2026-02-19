Slušaj vest

Saobraćaj u Beogradu na svim ključnim pravcima se jutros odvija neomatano, bez zastoja.

Na Brankovom mostu u smeru ka gradu, Slaviji, auto-putu i Autokomandi nema većih gužvi, dok se iste formiraju na Gazeli.

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu. Međutim, vozila saobraćaju bez zadržavanja.

1/4 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično je maglovito i zbog toga vidljivost na tim deonicama može biti slabija, dok će dnevni uslovi za vožnju biti bolji - bez kiše i mokrih kolovoza, a vožnju će dodatno olakšavati i manji broj vozila na putevima van gradova, navodi se u saopštenju AMSS.

Kako je radni dan, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradovima, pre svega u jutarnjim i popodnevnim satima, vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina, posebno u zonama škola.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dokteretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Kelebija zadržavaju se 60 minuta, Batrovci 300 minuta i Šid 180 minuta.