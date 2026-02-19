Slušaj vest

Saobraćaj u Beogradu na svim ključnim pravcima se jutros odvija neomatano, bez zastoja.

Na Brankovom mostu u smeru ka gradu, Slaviji, auto-putu i Autokomandi nema većih gužvi, dok se iste formiraju na Gazeli.

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu. Međutim, vozila saobraćaju bez zadržavanja.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično je maglovito i zbog toga vidljivost na tim deonicama može biti slabija, dok će dnevni uslovi za vožnju biti bolji - bez kiše i mokrih kolovoza, a vožnju će dodatno olakšavati i manji broj vozila na putevima van gradova, navodi se u saopštenju AMSS.

Kako je radni dan, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradovima, pre svega u jutarnjim i popodnevnim satima, vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina, posebno u zonama škola.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dokteretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Kelebija zadržavaju se 60 minuta, Batrovci 300 minuta i Šid 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteBeogradREDAK PRIZOR NA BEOGRADSKIM ULICAMA U JUTARNJEM ŠPICU: Totalna pustinja, na ulici nema žive duše! GSP saobraća po nedeljnom redu vožnje (FOTO)
Screenshot 2026-02-16 091821.jpg
BeogradJUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Prošao prvi udar, veliki broj vozila, ali sve se kreće (FOTO)
jutarnji špic.jpg
BeogradDUGA KOLONA NA PLAVOM MOSTU I NA AUTOKOMANDI: Na ostalim špic tačkama nema ni gužvi, ni zastoja! Na Gazeli sve teče (FOTO)
Screenshot 2026-02-05 082212.png
BeogradGUŽVA NA BRANKOVOM ZA NOVI BEOGRAD: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (FOTO)
jutarnji špic