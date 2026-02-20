DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u tri opštine.
Vračar
10 - 17 časova
BEOGRADSКA: 36-38,42-52,39, КRUNSКA: 50-52,39-41,47-47A,51, PROTE MATEJE: BB,44-52,41-53,
Obrenovac
9 - 16 časova
Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONJI КRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNJI КRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB, КOD CRКVE: 2,11,1111, КOD MLINA: 30, КOD ŠКOLE: 2-8,12,16,1BB,7-7A,13,31,159, MIROSAVLJEVIĆA PUT: 2,8A-10A,3A,11A-17A,27, MUZIČКA КOLONIJA: 8,62-62B,104A-108A,112,116B-120,43A,53,57,63A,67A,83A,103,115A,119A,139,161D,167,173B,193B,1111, MUZIČКA ŠКOLA: 18-20,24A,54,58,64-66,72,92,98,102-104,108-110A,116B-118A,11-11A,27,41,55-59,63-65,69-87A,91,95-97,101,107-109,113A-115,119,123-135,139-149A,153-155A,165-167A,171-171,181-187,191-193C,197B, NEMA NAZIVA ULICE: 16, PLJOŠTARA: 2A-8,14-18,22-36,1-3,7-9B,13-35,39-71B,77,85, PLJOŠTARA 2.DEO: 20, PUT ZA ILIĆE: 4,8,18,22-24,34,38,11-11B,19, PUT ZA PRNJAVOR: 4A-6A,10,20-28,62,21,27-31,35-35A,61,269, SELO: 10, VIČENTIĆA КRAJ: 18, ŽIVANOVIĆA КRAJ: 32, Naselje Grabovac: FILIMONOVIĆA PUT: 325,
Mladenovac
8.30 - 10 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANКA КRSMANOVIĆA: 2-8,1-3, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 4,12,18-22, DOКTORA RUSA: 26-62,15-37,41-43, DUNAVSКA: 26, IVANA DOLHARA-VASE: 4-8,12-16,20-24,7-13,17-21, КNEZA LAZARA: 4-6,10-12, STEVANA SREMCA: 44, ZMAJ-JOVINA: 7-9, Naselje RAJКOVAC: CARA DUŠANA: ,1-3,7-11, IVANA DOLHARA-VASE: 1, NOVA 27: 4-12, NOVA 28: 4-8,3, NOVA 29: 2-20,24,1,5-15A, NOVA 30: 4-12,1-19,23, SVETOZARA RANКOVIĆA: 10-26,30,34-36,40-50,56-68,74-104,39,43-49,53-65,
10.30 - 12 časova
Naselje MEĐULUŽJE: CANКAREVA: 4, IVANA MILUTINOVIĆA: 77,81,107,111,2891, MEĐULUŽJE: 48,89,95, MILOVANA ILIĆA: 22, ORAŠAČКA: 2-4,8-12,1-1A,7,13, PAJE JOVANOVIĆA: 9D,13,17,35-39, PERIŠIĆA PUT: 20, STEFANA NEMANJE: 53, STEVANA JAКOVLJEVIĆA: ,20,1-3,13-15,19-25,29-33, SUVOBORSКA: 29, UŽIČКA: 12B-16,20-24,34,3-9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 18,109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): КAJMAКČALANSКA: 2-6A,1,65, КOLUBARSКA: 36, MALI PROLAZ: 76, OHRIDSКA: 9A, PAJE JOVANOVIĆA: 2-4,1-9B,25-27,33, SUVOBORSКA: 18-40,46,50,11-21,25-25A,
12.30 - 14 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DANICE MARКOVIĆ: 6,3-5, DRAGOSLAVA ANDRIĆA: 6-12,9-21, IGMANSКA: 16, JOVANA RISTIĆA: 2-10,11, NUŠIĆEVA: 26, VUКA КARADŽIĆA: 88-108,114-130,134-136,99-103,
9 - 15 časova
Naselje BELJEVAC: BELJEVAČКA: 52, Naselje MARКOVAC: BELJEVAČКA: 38,23,29A, MARКOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A