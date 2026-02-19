Slušaj vest

Kada se govori o istoriji Zemuna, ime koje se najčešće vezuje za ogromno bogatstvo i uticaj jeste Lazar Savatić (1821-1887).

Lazar Savatić je u drugoj polovini 19. veka važio za najbogatijeg čoveka u Zemunu, tada značajnom trgovačkom i zanatskom centru u okviru Austrougarske monarhije. Svoje bogatstvo stekao je trgovinom žitaricama, stokom i investiranjem u nekretnine, u vreme kada je Zemun bio važna granična i rečna luka na Dunavu.

Bio je vlasnik brojnih kuća, magacina i zemljišta, a njegova imovina procenjivala se na izuzetno visoke sume za to vreme. Njegova kuća u Zemunu bila je simbol prestiža i ekonomske moći.

Ono po čemu je Savatić ostao upamćen nije samo bogatstvo, već i zadužbinarstvo. Testamentom je veliki deo imovine ostavio u dobrotvorne svrhe - za školovanje siromašne dece i pomoć građanima Zemuna. Njegova zadužbina decenijama je pomagala obrazovanje mladih iz ovog kraja.