Opština Novi Beograd, u saradnji sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, realizovala je dodelu pomoći u hrani i ogrevuza izbeglice, interno raseljene i porodice iz readmisije sa boravištem na teritoriji ove opštine.

Uručena je pomoć u ogrevu porodici Stefanović sa Кosova i Metohije, jednoj od ukupno 28 porodica koje su na osnovu javnog poziva dobile 4,8 kubnih metara ogrevnog drveta sa prevozom, u vrednosti od po 40 hiljada dinara.