Slušaj vest

Opština Novi Beograd, u saradnji sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, realizovala je dodelu pomoći u hrani i ogrevuza izbeglice, interno raseljene i porodice iz readmisije sa boravištem na teritoriji ove opštine.

Uručena je pomoć u ogrevu porodici Stefanović sa Кosova i Metohije, jednoj od ukupno 28 porodica koje su na osnovu javnog poziva dobile 4,8 kubnih metara ogrevnog drveta sa prevozom, u vrednosti od po 40 hiljada dinara.

Prethodno su uručeni i paketi hrane za 47 porodica iz ovih kategorija stanovnika.

Ne propustiteBeogradNOVI BEOGRAD BOGATIJI ZA JOŠ 800 SADNICA: Predškolci, osnovci i gimnazijalci rado se priključili akciji
Screenshot 2026-02-18 132252.jpg
BeogradOd danas ponovo polasci BG voza na relacijama Lazarevac-Ovča i Lazarevac-Zemun
bg-voz-nebojsa-mandic.jpg