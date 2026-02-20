Slušaj vest

Žena stara 40 godina lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 19.15 časova u ulici JNA kod broja 59, a povređena žena prevezena je u Urgentni centar.

Još jedan udes dogodio se jutros u 5.42 na Pančevačkom mostu i ekipe Hitne pomoći trenutno su na licu mesta.

Kako su rekli iz Hitne pomoći, ne zna se koliko ima povređenih, ali verovatno su u pitanju lakše povrede.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile 120 intervencija, dok je 15 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični pacijenti.

Ne propustiteSrbijaHITNA POMOĆ U KRAGUJEVCU: 49 intervencija u 24 sata, pacijente mučili visok pritisak i nesvestica
Urgentni centar Kragujevac
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Devojka (26) lakše povređena u udesu kod Bubanj Potoka
IMG_20250912_084252.jpg
SrbijaMUKE SA STOMAKOM I PRITISKOM: Kragujevačku Hitnu ipak najviše zvali pacijenti sa ovom tegobom
IMG_20250509_220948.jpg
BeogradPIJANI PADALI UNAOKOLO PA ZVALI HITNU U POMOĆ: Noć bez ijedne saobraćajke, ali lekari su opet imali pune ruke posla
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg