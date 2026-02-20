Slušaj vest

U subotu noć biće postavljen sat na kružnom toku na Trgu repubike. To je ručni rad, jedinstven je, unikatan je, 6 tona ima i visok je 9 metara. Izrađen je u Srbiji, kvalitetni su materijali, garancija je 100 godina, najavio je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda na konferenciji za medije.

Gradonačelnik je takođe govorio o saboraćajnim i infrastrukturnim porjektima u Beogradu i stanju u javnom gradskom prevozu.

- Na ulicama grada Beogada dobili smo 1.187 novih vozila javnog gradskog prevoza za oko tri godine, što nije bilo za prethodnih deset - rekao je Šapić.

Kako je dodao, "ostajemo pri tome da do kraja ovog mandata želimo da zamenimo ceo javni prevoz".

Istakao je da na ulicama imamo 1.578 vozila javnog gradskog prevoza, a da su tih 1.187 nova vozila.

Govoreći o GSP, Šapić je rekao da "578 dinara košta naš GSP po kilometru".

- Taj naš GSP, na današnji dan, ima isti status kao bilo koji privatni. I taj status mu nisam uveo ja, nego su uvele prethodne gradske uprave. Šta to znači? To znači da naš GSP mi plaćamo po kilometru kao što plaćamo bilo koju privatnu firmu koja vozi za Grad Beograd. Potpuno identičan status. Samo ima mala razlika. Taj naš GSP, pored toga što i plaćamo po kilometru, moramo da im obezbedimo i nova vozila i sve one stvari koje se obezbeđuju da bi jedan autoprevoznik mogao da funkcioniše, a to u slučaju privatnika ne postoji već kada mu date po kilometru, on uz važeći ugovor mora to o tome sam da vodi računa. I ne može nijedan privatnik kada kupi novi autobus pod ugovorom da se pokupi i da ode, jer ako se pokupi i ode onda je u velikom problemu jer ne može da vrati kredit, jer kredit vraća od para kojima plaća grad Beograd, da znate - rekao je Šapić.

Foto: YouTube/Grad Beograd

Plate vozača u GSP duplo veće

- Samo u našem GSP-u ove pare odlaze jer po jednom autobusu imate četiri vozača, a prosečan privatnik ima dva, jer gleda da bude racionalan i tako dalje. A u tom istom našem GSP-u, kad sam došao na čelo grada, prosečna plata je bila 82.000 dinara za vozače i 70.000 dinara za ljude u pogonu. Danas, posle tri i po godine, prosečna plata je 162.000 dinara za vozače, što je duplo. I 142.000 dinara za one koji rade u pogonu. Plus vozač koji vozi noću može da ide do 220.000 - rekao je Šapić.

Novi kružni tok

Šapić je govorio i o gradnji novog mosta preko Save na mestu gde se ranije nalazio Stari savski most, za koji kaže da je "on za njega novi srpski most", i najavio izgradnju još jednog kružog toka koji je vezan za izgradnju ovog mosta.

- Znači, na završetku novog srpskog mosta ide taj veliki, važan kružni tok u Bulevaru Vladimira Popovića, koji bi trebao da spoji, da bude povezan sa sabraćajnicom, sa kružnim tokom na kraju Bulevara Nikole Tesle i Mihajla Pupina, to je ulaz na Brankov most. Ovaj sada koji se radi, to je na izlasku ili ulasku na novi srpski most, pa imamo ovaj koji smo uradili kod Brankovog mosta i paralelno ćemo krenuti da radimo jedan na raskrsnici kod Mihajla Pupina, to je Ušće, kod tržnog centra Ušće. Tu će biti još jedan kružni tok i oni bi svi zajedno trebalo, kada bude bilo gotovo i kada bude bio novi srpski most pušten, da značajno rasterete saobraćaj i da daju jednu potpuno novu saobraćajnu arhitekturu u tom delu grada - rekao je Šapić.

Kako je rekao, kreću radovi i do kraja 2026. godine će biti gotova ta saobraćajnica.

- A onda čekamo da novi srpski most bude pušten, kao što smo i govorili, u toku 2027. godine. Očekujemo da do leta 2027. bude pušten u saobraćaj - rekao je Šapić.

Svetionik na kružnom toku

- Bulevar Aleksandra I Karađorđevića, bivša Savska ulica, tu znate da traju radovi dve godine, on se nastavio, očekujemo da će tu sve biti gotovo do takođe negde proleća 2027. godine i da će onda biti potpuno povezan ovaj deo od Kalemegdanske tvrđave, Gazelom, ispod Gazele, tamo ka Obrenovačkom putu, ka Čukaričkoj padini. Rekao sam vam da ćemo kružni tok da radimo tačno kod zgrade Bigze, tako da to bude orijentaciono. Tu smo planirali, daćemo vam još dodatne informacije, mi ga zovemo svetionik, da na sredini tog kružnog toka stoji jedan, simbolično neki svetionik koji bi gore bacao svetlo i možete odakle god da prilazite gradu u Beogradu da znate gde se on nalazi. On je izuzetno važan jer treba da praktično svu infrastrukturu koja je danas urađena, a izuzetno je velika saobraćajna koja se nalazi u Beogradu na vodi i kroz Bulevar Vudroa Vilsona da poveže sa Bulevarom Aleksandra I Karađorđevića i da omogući ljudima da, zahvaljujući tom kružnom toku, ne moraju da idu preko Bulevara Kralja Aleksandra, dole ka Gazeli, već da tu mogu da uđu i da kroz Beograd na vodi se povežu dole sa Kalemegdanom - objasnio je Šapić.

Foto: YouTube/Grad Beograd

Autobuska stanica Jug do kraja marta

Govoreći o glavnoj autobuskoj stanici u Novom Beogradu, rekao je da ide u odličnoj dinamici, a za autobusku stanacu Jug na Autokomandi najavio da će biti operativna do kraja marta.

- Danas imamo uveliko jednu od najpraktičnijih stanica u Evropi. Paralelno preko puta pruge gradi se zgrada železničke stanice. I jedna i druga očekujemo da budu gotovi do proleća 2027. godine i da taj deo grada, sa uklanjanjem buvljaka, koji je takođe tu bio, više ne možete da ga prepoznate u odnosu na ono kakav je bio pre 3-4 godine. Što se tiče stanice Jug, mislimo da je realno da do kraja marta završimo tu prvu fazu, da bi ona počela da živi - rekao je Šapić.

Kako je kazao, izlazak na autoput dodatno će biti napravljen.

- Mislimo da će to značajno da rastereti prelazak preko Gazele. Mnogi ljudi koji žele da idu u južnu Srbiju neće više morati da prelaze Gazelu, da idu na centralnu autobusku stanicu, veće će moći sa stanice Jug. Pored imamo ogroman parking. To je jako važan projekat i mi smo ušli sad u rešavanju i drugih stvari na Autokomandi - rekao je Šapić.

Plato ispred Hrama Svetog Save i Karađorđev park

Govoreći o platou ispred Hrama Svetog Save, Šapić je rekao da se nastavlja sa radovima.