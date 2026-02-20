Slušaj vest

U popodnevnom špicu u Beogradu saobraćaj je znatno usporen, a gužve su primetne na većini centralnih gradskih pravaca. Kiša dodatno otežava vožnju i stvara probleme učesnicima u saobraćaju.

Najkritičnija situacija je na Gazela, gde se vozila kreću otežano, dok su zastoje zabeleženi i na Brankov most u smeru ka Terazijski tunel.

Velike kolone formirane su i na Trg Slavija, na autoputu kroz Novi Beograd, kao i u Bulevar Mihajla Pupina. Pojačan intenzitet saobraćaja primećen je i na Most na Adi u pravcu ka centru grada i Čukarici.

Pogledajte popodnevni špic u Beogradu:

Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajne propise.