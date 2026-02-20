Saobraćaj u Beogradu usporen je zbog popodnevnog špica i kiše. Najkritičnije situacije su na Gazeli i Trgu Slavija, izbegavajte ove pravce
Popodnevni špic
KIŠA I POPODNEVNI ŠPIC OTEŽALI SAOBRAĆAJ U BEOGRADU! Vozači, spremite živce, i izbegavajte SLEDEĆE pravce! (FOTO)
U popodnevnom špicu u Beogradu saobraćaj je znatno usporen, a gužve su primetne na većini centralnih gradskih pravaca. Kiša dodatno otežava vožnju i stvara probleme učesnicima u saobraćaju.
Najkritičnija situacija je na Gazela, gde se vozila kreću otežano, dok su zastoje zabeleženi i na Brankov most u smeru ka Terazijski tunel.
Velike kolone formirane su i na Trg Slavija, na autoputu kroz Novi Beograd, kao i u Bulevar Mihajla Pupina. Pojačan intenzitet saobraćaja primećen je i na Most na Adi u pravcu ka centru grada i Čukarici.
Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajne propise.
