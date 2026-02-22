Elektrodistribucija Beograd danas sprovodi radove na elektromreži u Čukarici i Novom Beogradu
Bez struje
ISKLJUČENJA POČINJU U 8.30 ČASOVA Ovi delovi opština u Beogradu su danas bez struje
Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima sledećih beogradskih opština.
Čukarica 08:30 - 16:00
PRVOG MAJA 4 DEO: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113, Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPOVAČKA: 12,18A,22,44,21-25, PRVOG MAJA: 94-100,101-107, PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7,
Novi Beograd 09:00 - 16:00
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 48v.
