Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima sledećih beogradskih opština. 

Čukarica 08:30 - 16:00

PRVOG MAJA 4 DEO: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113, Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPOVAČKA: 12,18A,22,44,21-25, PRVOG MAJA: 94-100,101-107, PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 48v.

