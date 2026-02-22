Slušaj vest

Ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodio još jedan požar, koji je prijavljen oko 19 sati u Radničkoj ulici, u kome nije bilo povređenih.

Jedna ženska osoba je samo bila uznemirena, navela je doktorka Pavlović.

Dogodila su se i dva saobraćajna udesa, u kojima su tri lica lakše povređena. Hitna pomoć je intervenisala ukupno 95 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu, pretežno zbog alkoholisanosti i tuča.