Svi filmovi su titlovani na srpski jezik, ulaz je slobodan, a organizator je Institut Konfučije, piše na sajtu beogradskog muzeja.

Biće prikazani filmovi koji obrađuju teme savremenog društva, porodičnih odnosa, pravde i ličnih izazova, pružajući autentičan uvid u današnju kinesku kinematografiju.

Projekcije počinju u 18 časova, dok je u subotu, 28. februara, predviđena i posebna projekcija filma za decu od 12 sati.

Kurir.rs/Beta

