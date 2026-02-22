Nedelja kineskog filma će biti organizovana od ponedeljka 23. februara do 28. februara u Etnografskom muzeju u Beogradu.
BESPLATNO U BEOGRADU: Nedelja kineskog filma u Etnografskom muzeju u Beogradu
Svi filmovi su titlovani na srpski jezik, ulaz je slobodan, a organizator je Institut Konfučije, piše na sajtu beogradskog muzeja.
Biće prikazani filmovi koji obrađuju teme savremenog društva, porodičnih odnosa, pravde i ličnih izazova, pružajući autentičan uvid u današnju kinesku kinematografiju.
Projekcije počinju u 18 časova, dok je u subotu, 28. februara, predviđena i posebna projekcija filma za decu od 12 sati.
Kurir.rs/Beta
