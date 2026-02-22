Danas do 20 časova biće izmenjen režim rada pojedinih linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju u okviru okretnice Trg republike .

Kako je saopšteno iz Sekretarijat za javni prevoz, radovi podrazumevaju privremeno zatvaranje same okretnice za saobraćaj, pa će linije koje inače polaze sa ove lokacije saobraćati sa okretnice Studentski trg.