Vozač Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) na liniji 26, D. P. (43), napadnut je u petak uveče na Voždovcu nakon bizarne svađe oko parking mesta.

Na njega je, pred zgranutim putnicima, nasrnuo nepoznati vozač automobila marke "fijat punto", koji se bavi dostavom hrane. Incident se dogodio u jednoj od uskih voždovačkih ulica kojima prolazi frekventna linija 26. Prema rečima očevidaca, do sukoba je došlo kada je vozilo dostave blokiralo put autobusu ili zauzelo prostor namenjen stajalištu. Nakon kraće verbalne rasprave, vozač "punta" je izvukao biber sprej i poprskao vozača autobusa direktno u lice.

Policijska potraga u toku

Odmah nakon napada, dostavljač je seo u svoj automobil i pobegao u nepoznatom pravcu. Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je ukazala pomoć povređenom vozaču D. P. On je zadobio iritacije očiju i respiratornih organa, ali je van životne opasnosti.

Pripadnici MUP-a izvršili su uviđaj i pregledaju snimke sa nadzornih kamera okolnih objekata, kao i sa samog vozila GSP-a. Za vozačem "fijat punta" i dostavljačem hrane raspisana je potraga. Policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o vozilu ili napadaču da se jave najbližoj stanici.