U okviru tog projekta, pokrenutog krajem 2024. godine, podeljeno je više od dve hiljade paketa za bebe, a prigodnim poklonima Opština je početkom ove i prošle godine darivala i prvorođenu bebu.

Pakete dobrodošlice delila je predsednica opštine Ivana Nikolić i tom prilikom izjavila da su pokloni bebama deo šireg programa namenjenog porodici, negovanju porodičnih vrednosti i zajedništva.

– Podelom paketa za bebe pružamo pažnju roditeljima, delimo radost i zajedničku želju da nam se rađa što više beba. Porodica je za našu opštinu na prvom mestu, a Novi Beograd je velika porodica – rekla je Nikolićeva.

Ona je dodala da je u planu i projekat „Novobeogradska mama”, koji će za cilj imati podršku majkama i kao takav biće realizovan u saradnji sa „Halo bebom” i drugim stručnim službama, preduzetnicima i društveno odgovornim kompanijama.

Podela ovakvih paketa nastavlja se i tokom 2026. godine, te roditelji prijavu mogu podneti popunjavanjem obrasca u šalter sali Opštine (Bulevar Mihajla Pupina 167), ili putem sajta www.novibeograd.rs. Iz GO Novi Beograd podsećaju da je prilikom preuzimanja paketa na uvid potrebno priložiti ličnu kartu jednog roditelja.