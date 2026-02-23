Slušaj vest

Ekipe „Beogradskog vodovoda” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Čukarica od ponedeljka, 23. februara, do subote, 28. februara. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati osetiće potrošači po sledećem rasporedu:

▪ 23/24. februar – u naselju Železnik;

▪ 24/25. februar – u naseljima Ostružnica, Umka i Rucka;

▪ 25/26. februar – u naseljima Velika Moštanica i Rušanj;

▪ 26/27. februar – u naselju Sremčica (zapadna strana);

▪ 27/28. februar – u naselju Sremčica (istočna strana).

U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” trudiće se da radove obave u što kraćem roku. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Radovi na Voždovcu

Iz ovog preduzeća najavljeni su i radovi na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 24. februara, zbog čega će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u delu Pašmanske ulice (od Vojvode Toze do Dragačevske). Takođe, zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u ponedeljak, 23. februara, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće i osnovne potrebe, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800-11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.