Slušaj vest

Tokom noći na kružnom toku na Trgu republike postavljen je novi sat, visok devet metara i težak oko sedam i po tona. Prema rečima nadležnih, montaža je završena u ranim jutarnjim satima, a sat je odmah pušten u rad i pokazuje tačno vreme.

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić rekao je za RTS da je u pitanju kvalitetan francuski mehanizam koji radi na struju i samostalno se podešava preko GPS-a za letnje i zimsko računanje vremena.

1/12 Vidi galeriju beogradski sat na Trgu republike Foto: Beta Miloš Miškov

Kada je reč o konstrukciji, Stojčić je naveo da je osnova čelična, dok je spoljna obloga od livenog mesinga.

- Konstrukcija je čelična, a oko nje se nalazi oplata od livenog mesinga, što garantuje izuzetno dug, možda i neograničen vek trajanja - rekao je Stojčić.

Prema njegovim rečima, montaža sata bila je veoma složena, s obzirom na težinu i konstrukciju samog sata.

1/4 Vidi galeriju Beogradski sat na Trgu republike Foto: Printscreen/ RTS

- To je bila veoma složena montaža, s obzirom na to da je sam sat veoma težak. Ručni rad koji je u radionici, iz delova, stigao na Trg republike. Kao što se vidi, uspešno je sastavljen, priključen je i pokazuje tačno vreme - rekao je Stojčić.

Sat će, kako je rekao, i ubuduće precizno pokazivati vreme, bez potrebe za ručnim podešavanjem.

- Uvek će pokazivati tačno vreme, tako da ćemo u narednim decenijama svi moći da uživamo u novom simbolu Beograda, beogradskom satu - dodao je glavni gradski urbanista.