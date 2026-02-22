Beograd
ZAPALILA SE KUĆA U BOLEČU: Vatrogasci se izborili s vatrenom stihijom
Požar u kom nije bilo povređenih, dogodio se danas u jednoj porodičnoj kući na ulasku u Boleč, u ulici Profesora Vasića.
Foto: Nemanja Nikolić
Uz objekat je bio parkiran plavi kamion koji vatra srećom nije zahvatila, a samo brzom intervencijom vatrogasaca izbegnuta je veća nesreća.
Foto: Nemanja Nikolić
Inače, pričinjena je velika materijalna šteta, a meštani su bili jako uplašeni.
Požar u Boleču, zapalila se kuća Foto: Nemanja Nikolić
Zasad nije poznat uzrok požara.
