Požar u kom nije bilo povređenih, dogodio se danas u jednoj porodičnoj kući na ulasku u Boleč, u ulici Profesora Vasića.

Uz objekat je bio parkiran plavi kamion koji vatra srećom nije zahvatila, a samo brzom intervencijom vatrogasaca izbegnuta je veća nesreća. 

Inače, pričinjena je velika materijalna šteta, a meštani su bili jako uplašeni.

Zasad nije poznat uzrok požara.

