DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u centru i delovima još 7 opština već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Savski venac
08:30 - 11:30 MILOŠA POCERCA: 2-4,10,3-7, SARAJEVSKA: 14-14A,18,22-22,26,35, SAVSKA: 19-21,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
Novi Beograd
00:15 - 05:00 Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 10,
08:00 - 18:00 JURIJA GAGARINA: BB,BB,27c,39-39V,49-49,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A,
Mladenovac
12:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): MIHAILA MILOVANOVIĆA: 78-80, NIKOLE TESLE: 77,
08:30 - 10:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DOKTORA RUSA: 13, DRAGOSLAVA ANDRIĆA: 2,1-7, JOVANA RISTIĆA: 1, KOSMAJSKA: 20-38,1,7-21, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 84-86,90-124,89-93,97-121, NIKOLE PAŠIĆA: 4-20,7-17, ŠKOTSKIH SESTARA: 2-8,1-11, V.BOGDANOVIĆA BURZE: 12-14,18-20,5-13,
10:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): VUKA KARADžIĆA: 34L1-36,44,122,1-3,33-35,57-63,89,97,103,
Surčin
08:30 - 11:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE KOKAR: 2-2, ULICA MIRA: 2-16,20-32,3-29,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Šušnjar: Marka Trajčevića, Cerovi (zasok prema Bojićima).
10:00 - 14:00 Naseljeno mesto Bistrica zaseok Šarena kapija.
Kurir.rs