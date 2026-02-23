U saobraćajnoj nesreći na starom Novosadskom putu kod Zemun parka teško je povređen muškarac star 24 godine, navode u beogradskoj službi Hitne pomoći.
NOĆ U BEOGRADU: Troje povređenih u 4 saobraćajke, ova grupa pacijenata mučila muku čitavu noć, stalno zvali lekare Hitne, ni lekovi nisu pomagali
Udes se dogodio nakon što je on izgubio kontrolu nad vozilom, zbrinut je na licu mesta, pa kasnije sa politraumama prebačen u crvenu zonu Urgentnog centra.
U Kumodražu se desila nezgoda u kojoj je povređen muškarac star 69 godina, koji je takođe sa višestrukim povredama prebačen u Urgentni centar.
U preostale dve nezgode povređene osobe su ili zbrinute ortopedski ili nije bilo potrebe za medicinskim intervencijama.
Ekipe Hitne pomoći sinoć i noćas su imale 127 intervencija, od čega je 11 bilo na javnim mestima. Tokom noći i prethodnog dana su takođe odgovorili na oko 1.690 poziva. Najviše su se javljali hipertenzičari koji, uprkos svojim terapijama, nisu uspevali da snize svoj krvni pritisak.
