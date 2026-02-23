Slušaj vest

Udes se dogodio nakon što je on izgubio kontrolu nad vozilom, zbrinut je na licu mesta, pa kasnije sa politraumama prebačen u crvenu zonu Urgentnog centra.

U Kumodražu se desila nezgoda u kojoj je povređen muškarac star 69 godina, koji je takođe sa višestrukim povredama prebačen u Urgentni centar.

U preostale dve nezgode povređene osobe su ili zbrinute ortopedski ili nije bilo potrebe za medicinskim intervencijama.

Ekipe Hitne pomoći sinoć i noćas su imale 127 intervencija, od čega je 11 bilo na javnim mestima. Tokom noći i prethodnog dana su takođe odgovorili na oko 1.690 poziva. Najviše su se javljali hipertenzičari koji, uprkos svojim terapijama, nisu uspevali da snize svoj krvni pritisak.