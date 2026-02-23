Na mesto incidenta izašla je policijska patrola, a za sada nije poznat uzrok saobraćajne nezgode ni da li ima povređenih
Beograd
NESVAKIDAŠNJE NA MIRIJEVSKOM BULEVARU: Uleteo u prodavnicu auto-delova pa se prevrnuo na krov
Slušaj vest
Vozače i prolaznike u Mirijevskom bulevaru jutros je šokirao stravičan prizor ispred jedne od prodavnica auto-delova u koju je maltene "uleteo" jedan automobil i prevrnuo se na krov.
Na mesto incidenta izašla je policijska patrola, a za sada nije poznat uzrok saobraćajne nezgode ni da li ima povređenih.
Saobraćaj se nesmetano odvija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši