Vozače i prolaznike u Mirijevskom bulevaru jutros je šokirao stravičan prizor ispred jedne od prodavnica auto-delova u koju je maltene "uleteo" jedan automobil i prevrnuo se na krov.

Na mesto incidenta izašla je policijska patrola, a za sada nije poznat uzrok saobraćajne nezgode ni da li ima povređenih.

Saobraćaj se nesmetano odvija.

Kurir.rs

