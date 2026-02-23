Slušaj vest

Na dnevnom redu su predlozi odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu i Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2026. godini.

Pred odbornicima će se naći i Izmena i dopuna Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za tekuću godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na rebalans ovogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda”.

Među tačkama dnevnog reda je i nekoliko predloga planova ili izmena i dopuna planova detaljne regulacije za delove opština Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Savski venac, kao i odluke o izradi ili izmeni planova za delove Čukarice, Starog grada, Zvezdare, Surčina. Takođe, pred odbornicima će biti i Predlog odluke o postavljanju vezanog balona, te izmene odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta, nekategorisanim putevima i javnim parkiralištima na teritoriji grada.

Na dnevnom redu su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd i Predlog odluke o đačkoj pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine Grada Beograda, na Trgu Nikole Pašića 6, s početkom u 10 časova.