U noći između subote i nedelje postavljen je „Beogradski sat” u centru novoformiranog kružnog toka na Trgu Republike, na postamentu od najkvalitetnijeg granita, izjavio je glavni urbanista Marko Stojčić.

Kako je naveo, sam postament sa satom i potkonstrukcijom je težine oko 7.500 kilograma, a visine oko 9,5 metara. Noseća konstrukcija je izrađena od čelika, dok su stub i gornji deo sata izrađeni od ručno oblikovanog i livenog mesinga sa obeležjima grada Beograda. Celokupna struktura postamenta je ručni, unikatni rad izrađen u livnici u Beogradu.

– Zbog specifičnosti samog mesta gde će se „Beogradski sat” nalaziti, naša namera od početka je bila da on bude unikatan i zbog toga smo i raspisali nabavku za realizaciju ove strukture koja će imati najkvalitetniji mehanizam časovnika u sebi i zato smo u okviru nje i tražili da svaki deo bude pažljivo dizajniran i izveden. Sam mehanizam časovnika, koji se nalazi na vrhu, kupljen je od renomirane francuske kompanije „Bodet”, jedne od najeminentnijih firmi u svetu za izradu te vrste satnih mehanizama. Sam časovnik je povezan na GPS sistem i u tom smislu uvek će pokazivati precizno vreme i automatski se prebacivati na letnje i zimsko vreme – istakao je Stojčić.

Inače, kako je naglasio, vrednost celokupnog ugovora koji obuhvata izradu nosećeg čeličnog stuba, postamenta, kućišta za sat i kupovinu mehanizma časovnika koji se nalazi na vrhu je 10 miliona dinara. U okviru tih 10 miliona, sam mehanizam časovnika je vrednosti oko pet miliona dinara.

– U tom smislu, voleo bih da istaknem da prihvatam optužbe da nije trebalo ništa da se radi, da nismo trebali da pravimo kružni tok, rekonstruišemo centar grada i proširujemo ulice, da nije trebalo da stavljamo sat i sve što se tiče samih lokalno-političkih odluka, taj deo je u redu i on je svačije političko pravo. I sam gradonačelnik Šapić je mnogo puta ranije govorio da sve što je ova gradska uprava uradila, kada dođe neka druga može slobodno, ako joj se ne dopada, da sruši i vrati u pređašnje stanje, jer taj koji dobije priliku da vrši vlast može i ima pun legitimitet da to i uradi. To je domen politike u koju niti hoću, niti želim da se mešam. Ali ono što neću da prihvatim jeste da nas politički protivnici optužuju da smo nešto što smo uradili i sproveli mogli da uradimo za desetostruko nižu cenu, jer su to notorne laži, gluposti i izmišljotine. Naročito neću da prihvatim da je ovakav postament sa satom moguće nabaviti na sajtovima poput „Alibabe” u Kini za višestruko manji iznos.

Evo ja, kao prvi među jednakima koji je učestvovao u izboru vrste, detalja i materijala za ovaj sat, nudim svoju ostavku ukoliko oni koji iznose ove neistine to i dokažu ili, još bolje, nabave identičan sat po cenama koje su naveli – zaključio je Marko Stojčić.