Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 24. februara 2026. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Pašmanske ulice (od Vojvode Toze do Dragačevske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

