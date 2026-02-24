Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: U ovom delu Voždovca česme suve od ujutru pa do 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 24. februara 2026. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Pašmanske ulice (od Vojvode Toze do Dragačevske).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
