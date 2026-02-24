BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku za isključenja delovi ovih 7 opština
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 11:30 MIJE KOVAČEVIĆA: 6C,
Palilula
08:30 - 11:30 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: BB,BB,BB,4-6,1-1j, MIJE KOVAČEVIĆA: BB,BB,10-10B,9-13,
08:00 - 18:00 Naselje BORČA: KOSOVOPOLjSKA: BB,2,6-26,1-7,11-17, MILANA AJVAZA: 2-22,1B,25-31, VALjEVSKOG ODREDA: 15V-15V,
Voždovac
09:00 - 15:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 197-199,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: PARTIZANSKA: 2-34A,38A-42A,1-1B,5-17,21-39, STARA LIPOVICA: 2-6,10-16,20,24-32B,36-44,48-54A,58-70A,446,1-11,17-33D,37-45,49A-57,61-81,97C,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje OBRENOVAC: SELA NEŠIĆ KRAJ: 8-10,14,15,19, SKELA: 0,4,8-18,38,42,48,54,68-70,156,248,252,256-258,264,276,296,308,312,324-326,404,1-3,9-15,19,25,33,41,49-51,55,59-63M,79,85,169,173,191-193,199,203,207,219,237-239,243,403, SKELA DOŠ.K.: 16,20, SKELA MARIĆA KRAJ: 53, SOF.K.: 235, Naselje SKELA: 14.OKTOBRA: 61, AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,235,1111BB, BELjINSKI KRAJ: 8-10, DESETOG OKTOBRA: 8E-10,14,18-26,34,40-40B,46,50-60,74-74,80,92A,98,102-108,112-116,124-132,5-7,13-15A,21,27-27,37,43-47B,51-59,65-69,73,93-95,99A,109,115-115A,121,129-131,137-143,147,191, DRUGARSKA: 6, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE: 14,26,15,29, KOD DOMA: 1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,32,74,5,11A,17-19, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 8A-10A,20-22,29A-33, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, MIODRAGA MIJIĆA: 4,8,125, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 60,64,72A,78,94,98,120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,43,49,55-57,67,95,101-107,117,121,129-131,141-145,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D,1111BB, ŠABAČKI PUT: 0,86,96,244-246,270,274,280,300-306,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,71,129D,167,171,175,181-185,193,201,205,209,215-215C,221-223,229-229H,235-235,245A,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, SOLUNSKOG FRONTA: 6,10,16,26,235, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,44A,11B,79, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,61,183,197,269, Naselje UŠĆE: VUKODRAŠKI POTEZ: 34,
08:30 - 15:00 Naselje Veliko polje: GORNjI KRAJ: 26,30-32A,80A,27-29,77-79A,89, JEVTIĆA KRAJ: 80B, KOD GROBLjA: 28A, NEMA NAZIVA ULICE: 26-30,64-68,74-78,88,23-25,29,63-67,71-73,77, STEVANA BODNAROVA: 54-54B,62-62E,63Đ,71-73B,
Mladenovac
08:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ALEKSE ČELEBONOVIĆA: 2-8,12-14,1-3,7-17,
14:30 - 15:30 Naselje MLADENOVAC (SELO): JELICE OBRADOVIĆ: 2-10,1, KALIN VIKTORA-VLADE: 1-13,17,25A-27,43, MILA KOSTADINOVIĆA: 2-10, PAVLA PETROVIĆA: ,2-6,10,1-5,11-13,17, PROLETERSKIH BRIGADA: 74-76,80-82,86,90-92,96-100,106,112-114,118-128A,134,138,142-150A,154-160,168-172,730,55-59,67-71,75-77,83-85,89-99,113,121A,127-129,137,169, SELO MLADENOVAC: 3296,3, SLAVKA MANOJLOVIĆA: ,84-94,98-100,104-108,113-119,123,127,131-135,141-143, STRAHINjE NOVAKOVIĆA-BANA: ,2-4,14-18,24-26,3-7, VAROVNIČKA: ,2-4,14-16,20-22,26,5,9-15,21-23,39, VELIMIRA JOVANOVIĆA: 2-8,12-14,28, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): STRAHINjIĆA BANA: 10, Naselje RIPANj: LIPOVIČKI PUT 2 DEO: 10,
12:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): MILUTINA TODOROVIĆA: ,2-8,13-19, NOVA 172: 10,16-18,22,7-9,17-21, RADA JOVANOVIĆA: ,2-4,10A-14,1-5,9-11A,15-21, RAŠE MILOSAVLjEVIĆA: ,2-16,20-28,32-34,1-13,23,27,35, RATOMIRA JANKOVIĆA: 1, SELO MLADENOVAC: 91, SLAVKA MANOJLOVIĆA: ,52-62,66-72,80-84,89Đ-93,97-111,
08:30 - 10:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2,6-8,14,1-7,11A, DOKTORA RUSA: 18, DVADESETSEDMOG MARTA: 2, JANKA KATIĆA: 15-19,23A-29, KNEZA LAZARA: 8, MILIVOJA RISTIĆA: 6-8, VUKA KARADžIĆA: 62-64A,
Mladenovac 10:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 4,1-3, DEVET JUGOVIĆA: 42-44, KRALjA PETRA PRVOG: 40,15-21,25,29-31A,241, PRVOG MAJA: 9, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 2-20,26,44A,13-23,29,33, SPASOJA PAVLOVIĆA: 1B, SRETENA LOMIĆA: BB,4-26,1-17, ŠUMADIJSKA: 10-22,9A-21,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac Mionica:naseljeno mesto Vračević: zaseok Baranjski kraj, Babovići, Lipe, Kostojevac, Nanomir, Donji Mušić.
08:00 - 15:00 Naselje Lajkovac (kod Komiteta), Vojvode Mišića 33-73,96-172,Marka Miljanova,Ljubomira Nenadovića,Dr.Bankovića,Milana Pavlovića,Dositeja Obradovića,Cvijićeva.
