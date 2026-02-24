Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Lazarevac, Ceroviti potok 11-15 časova
  • Novi Beograd, Gradska opština 10-14 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova
  • Čukarica, AMICUS 11-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPEĆANCI NE ZABORAVLJAJU SVOJE VELIKANE: Izložba posvećena Umetničkoj školi i slikaru Vladimiru Vladu Radoviću
Umetnička škola Vladimir Vlado Radović Peč.jpg
Beograd"PODNEĆU OSTAVKU AKO OVAKAV ISTI SAT NAĐETE NA ALIBABI" Glavni urbanista Stojčić o novom simbolu Beograda na Trgu Republike (FOTO)
Marko Stojčić
BeogradSKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Nikodijević zakazao sednicu za 27. februar
Skupština grada Beograda sednica (28).jpeg
BeogradNESVAKIDAŠNJE NA MIRIJEVSKOM BULEVARU: Uleteo u prodavnicu auto-delova pa se prevrnuo na krov
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg