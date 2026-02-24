NA GAZELI KRKLJANAC, DUGE KOLONE NA AUTOKOMANDI I BRANKOVOM ZA NOVI BEOGRAD! Saobraćaj mili, ali sve teče! Kiša ne prestaje da lije (FOTO)
Kiša koja je u Beogradu počela da pada jutros oko 7 usporava saobraćaj u jutarnjem špicu u glavnom gradu. Kolona ima i na Autokomandi, zatim Gazeli u smeru ka gradu kao i na Brankovom mostu ka Novom Beogradu, ali zastoja nema i sve teče, doduše malo sporije nego juče ujutru.
GSP saobraća po uobičajenom režimu za radni dan.
Pogledajte kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama
AMSS: Prohodnost puteva dobra, zadržavanja za teretna vozila na prelazu Šid pet sati
Saobraćaj u Srbiji odvija se uz dobru prohodnost puteva i dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kolovozi su uglavno suvi ili mestimično vlažni i na putevima ka zimskim centrima.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali iz ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Horgošu i Batrovcima po četiri sati, na prelazu Kelebija dva sata, a sat vremena na prelazu Sremska Rača, dodao je AMSS.
Kurir.rs/Naxi kamere