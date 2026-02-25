DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Dugačak spisak isključenja u ove 3 opštine, spremite zalihe!
Novi Beograd
Radovi na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, u sredu, 25. februara, od 9 do 15 časova prouzrokovaće prekid u vodosnabdevanju u ulicama Partizanske avijacije (svi brojevi od 4 do 18) i Smolućskoj (svi brojevi od 2 do 16), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Barajevo
Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u sredu, 25. februara, od 9 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:
– Barajevo (centar),
– Vranić,
– Baćevac,
– Boždarevac,
– Šiljakovac,
– Nenadovac,
– Glumčevo brdo,
– Stara Lipovica,
– Karaula,
– Stražarija,
– Plandište,
– Guncati,
– Srednji kraj,
– Ravni gaj,
– Meljak.
Čukarica
Kada je u pitanju opština Čukarica, usled navedenih radova bez vode će ostati u Beogradskoj i okolnim ulicama (od Mirkovićeve do Ibarskog puta), kao i u Gorskog cara sa pripadajućim saobraćajnicama u naselju Sremčica, te u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs