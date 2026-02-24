Na inicijativu Gradske opštine Novi Beograd, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Beograd-put”, započeti su radovi na rekonstrukciji 128 parking-mesta u Bloku 45.
USKORO SREĐENIH 128 MESTA: Rekonstrukcija parking-mesta u Bloku 45!
Infrastrukturni radovi će značajno doprineti povećanju bezbednosti i boljoj organizaciji saobraćaja unutar blokova. U prethodne dve godine, na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd obezbeđeno je više od 2.000 parking-mesta, od čega je 700 novoizgrađenih.
Početkom ovog meseca, u Bloku 70 završeni su poslednji radovi na rekonstrukciji parkinga, čime je ovaj blok dobio ukupno 100 rekonstruisanih parking-mesta.
Foto: Beograd.rs
Opština nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, kako bi svakodnevni život na Novom Beogradu bio što kvalitetniji i po meri svih građana koji u njemu žive, navodi se u saopštenju Opštine Novi Beograd.
Kurir.rs/Beograd.rs
