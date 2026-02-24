Infrastrukturni radovi će značajno doprineti povećanju bezbednosti i boljoj organizaciji saobraćaja unutar blokova. U prethodne dve godine, na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd obezbeđeno je više od 2.000 parking-mesta , od čega je 700 novoizgrađenih.

Opština nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, kako bi svakodnevni život na Novom Beogradu bio što kvalitetniji i po meri svih građana koji u njemu žive, navodi se u saopštenju Opštine Novi Beograd.