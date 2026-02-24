Slušaj vest

Infrastrukturni radovi će značajno doprineti povećanju bezbednosti i boljoj organizaciji saobraćaja unutar blokova. U prethodne dve godine, na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd obezbeđeno je više od 2.000 parking-mesta, od čega je 700 novoizgrađenih.

Početkom ovog meseca, u Bloku 70 završeni su poslednji radovi na rekonstrukciji parkinga, čime je ovaj blok dobio ukupno 100 rekonstruisanih parking-mesta.

Screenshot 2026-02-24 130409.jpg
Foto: Beograd.rs

Opština nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, kako bi svakodnevni život na Novom Beogradu bio što kvalitetniji i po meri svih građana koji u njemu žive, navodi se u saopštenju Opštine Novi Beograd.

Kurir.rs/Beograd.rs

