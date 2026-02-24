Besplatan početni kurs engleskog jezika za najstarije sugrađane počinje 3. marta u Ustanovi Voždovački centar „Šumice”, saopšteno je iz ove ustanove.
početni nivo
BESPLATNO U BEOGRADU: Engleski za najstarije Voždovčane ali i prilika za lepo druženje!
Prijave za nastavu počinju u sredu 25. februara, od 9 do 18 časova, i vrše se svakog radnog dana u istom periodu, popunjavanjem formulara na info pultu ovog centra u Ustaničkoj 125/1.
Broj mesta je ograničen. Za više informacija pozvati na broj telefona: 066/8085-940.
