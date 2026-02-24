Putevi Srbije najavili su radove na beogradskom mostu Gazela večeras od 22 do sutra u 5 zbog čega će biti izmenjem saobraćaj.
PAŽNJA, RADOVI NA GAZELI VEČERAS OD 22 ČASA: Saobraćaj ide jednom trakom do ujutru u 5!
Radiće se na zameni segmenata tepiha dilatacije na Gazeli na delu državnog puta petlja Sava Centar - petlja Mostar, u smeru ka Nišu, precizira se.
Tokom radova, za saobraćaj će biti zatvorene dve vozne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom, piše u saopštenju.
