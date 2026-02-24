Slušaj vest

Radiće se na zameni segmenata tepiha dilatacije na Gazeli na delu državnog puta petlja Sava Centar - petlja Mostar, u smeru ka Nišu, precizira se.

Tokom radova, za saobraćaj će biti zatvorene dve vozne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom, piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

