Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, HK Krušik a.d. 8.30-14 časova
  • Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", bioskop 9-14 časova
  • Vračar, Elektrodistribucija Srbije 8-14 časova
  • Lazarevac, Termoelektrana "Kolubara" 9-14 časova
  • Mali Zvornik, Caffe Cool 9-14 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

