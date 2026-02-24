Popodnevni špic u Beogradu donosi velike gužve na Gazeli i Brankovom mostu. Vozačima se savetuje oprezna vožnja
BEOGRAĐANI ZAGLAVLJENI U KOLONAMA! Popodnevni špic u prestonici, evo koje saobraćajnice i pravce izbegavati (FOTO)
Popodnevni špic je uzeo maha, te kako smo navikli, najveće gužve su na većim saobraćajnicama i mostovima u Beogradu.
Najkritičnije je na Gazeli, gde se vozila kreću usporeno i u kolonama. Zastoji su zabeleženi i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.
Velike gužve formirane su i na Trgu Slavija, na autoputu kroz Novi Beograd, kao i u Bulevaru Mihajla Pupina. Pojačan intenzitet saobraćaja primećen je i na Mostu na Adi u pravcu ka centru grada i Čukarici.
Popodnevni špic u Beogradu, 24. februar Foto: Printscreen Naxi kamere
Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja.
