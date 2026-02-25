Slušaj vest

Gužvi ima doslovno svuda, na svakoj od inače uobičajenih špic tačaka.

Trenutno su najveće gužve na Brankovom mostu, Autokomandi i auto-putu, na deonici kroz Novi Beograd.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Prvi talas špica je prošao jer su đaci već u školama, a sad je upravo sad je najveći udar za početak radnog vremena u 9 časova.

AMSS: Kolovozi suvi, zadržavanja na graničnim prelazima za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji danas će se odvijati po uglavnom suvim kolovozima i biće pojačanog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Magla može na kratko usporavati voznju u jutarnjim časovima, na deonicama pored reka u kotlinama i u planinskim predelima.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju šest sati, na Batrovcima i Šidu po pet sati, na prelazima Kelebija i Bezdan po četiri sata, dok se na Gradini čeka sat i po, a na prelazu Sremska Rača sat vremena, dodao je AMSS.