GUŽVE SVUD, NA AUTOKOMANDI I AUTO-PUTU KOLONE: Lepo vreme izmamilo i vozače da sednu u auto! GSP ide normalno (FOTO)
Gužvi ima doslovno svuda, na svakoj od inače uobičajenih špic tačaka.
Trenutno su najveće gužve na Brankovom mostu, Autokomandi i auto-putu, na deonici kroz Novi Beograd.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Prvi talas špica je prošao jer su đaci već u školama, a sad je upravo sad je najveći udar za početak radnog vremena u 9 časova.
AMSS: Kolovozi suvi, zadržavanja na graničnim prelazima za teretna vozila
Saobraćaj u Srbiji danas će se odvijati po uglavnom suvim kolovozima i biće pojačanog intenziteta, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Magla može na kratko usporavati voznju u jutarnjim časovima, na deonicama pored reka u kotlinama i u planinskim predelima.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na prelazu Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju šest sati, na Batrovcima i Šidu po pet sati, na prelazima Kelebija i Bezdan po četiri sata, dok se na Gradini čeka sat i po, a na prelazu Sremska Rača sat vremena, dodao je AMSS.
