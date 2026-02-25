Slušaj vest

Besplatni časovi engleskog jezika započinju 3. marta u „Šumicama”, gde će voždovački osnovci imati priliku da uče gradivo po školskom programu, sve uz zabavu, mnogo smeha i druženja.

Kako navode, prijave će se vršiti radnim danima od 9 do 18 časova, počevši od 25. februara, popunjavanjem formulara na info-pultu centra u Ustaničkoj 125/1.

Broj mesta je ograničen, te prijavite svoje mališane što pre. Za više informacija pozvati na broj telefona: 066/8085-940, navodi se u saopštenju.

Screenshot 2026-02-25 100340.png
Foto: Beograd.rs

Kurir.rs/Beograd.rs

