U blizini aerodroma "Nikola Tesla" jutros oko 8 časova dogodio se lančani sudar u smeru ka centru grada, na auto-putu zbog čega su na tom i novobeogradskom potezu auto-puta formirane duge kolone.

Prema prvim informacijama sa terena, u nezgodi je učestvovalo više vozila. Pripadnici saobraćajne policije odmah su izašli na lice mesta i započeli uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći zbrinula povređene učesnike i prevezla ih u zdravstvene ustanove.

Na tom delu auto-puta gde se dogodio lančani sudar formirale su se velike gužve, a saobraćaj se odvijao otežano u pravcu ka Beogradu. Ipak, potpune obustave saobraćaja nije bilo.

Uzrok nezgode za sada nije zvanično saopšten, a više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja. Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Kurir.rs/Mondo

