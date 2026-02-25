svake subote i nedelje u 12 časova

Pozorište za decu Savskog venca zvanično otvara novu sezonu 28. februara, nastavljajući tradiciju kvalitetnih i edukativnih predstava namenjenih najmlađoj publici, saopšteno je iz Opštine Savski venac.

Predstave će se održavati svake subote i nedelje u 12 časova, u prostorijama Teatra „Zmaj”.

Kako navode, ulaz je besplatan za sve posetioce, čime se obezbeđuje dostupnost kulturnih sadržaja svim porodicama i deci sa teritorije opštine.

Ovaj program ima za cilj da najmlađima približi svet pozorišta kroz maštovite predstave koje podstiču kreativnost, razvijaju kulturne navike i donose radost u zajedničkom druženju.

Sve dodatne informacije, kao i rezervacije karata mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-913, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, navodi se u saopštenju.