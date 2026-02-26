ISKLJUČENJA U 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje - detaljan spisak
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima deset beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Zvezdara 09:00 - 14:00
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 72U,76B-76V, RADETA MARKOVIĆA: 2A-4B,
Zvezdara 08:30 - 11:30
KOSTE NAĐA: 48-54, PUPINOVA: 7-11, SAMJUELA BEKETA: 8-14,
Palilula 08:30 - 18:00
Naselje BORČA: BILOGORSKA: 16-34,15-21,25,29, BORČANSKIH ŽRTAVA 1914: 52-52A,56-64,68-76,82-106,112A,122-136,47-55,61-101B,133M, BORISA KIDRIČA: 82A-82B,88A-96,100-106,110B-114,122A-128V,73-81A,85-103,173A, IVANA MILUTINOVIĆA: 4-12G,1-13,17-17, KOCELjEVAČKA: 2-4,10-12,20,24,44A,37B, MIONIČKA: 2,8-18,22-24,15-23,27-37,41, PETRA DRAPŠINA: 55, PRVOG MAJA: 2, PSUNjSKA: 22-28,32-34,31-49, TRG OSLOBOĐENjA: 2-6,10,1,5-7, USTAVSKA: 8,
Palilula 09:00 - 13:00
Naselje BG-KRNjAČA: SEBEŠ OVČANSKI: 10-22,52-54B,1-17,21-29A, ZAGE MALIVUK ULICA 3: 6-10,16-16A, ZAGE MALIVUK ULICA 4: 2-4,10A,14-22,58,1-15,21-23,53A,65, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 10B,24-42,54,9-29,51-51V, SEBEŠ OVČANSKI: 0BB-6,30-30A,59,
Savski venac 09:00 - 15:00
ANDRE NIKOLIĆA: 12-14A,9-11,17-23A, PUŠKINOVA: 42-46,37-39,
Voždovac 10:00 - 15:00
KUMODRAŠKA: 261, VLADE DIVLjANA: 20, Naselje BEOGRAD: JOVANA DERETIĆA: 2-6B,30,1-11, MITROVDANSKA: 54-56A,62,15-17A,21B-25V,29-33,41-45, VOJVODE VLAHOVIĆA: 50E-54T,68T,78K,17A,29C-29J,35C, VOJVODE VLAHOVIĆA 1 PRILAZ: 50,25,43-45A,
Zemun 09:00 - 13:00
Naselje SURČIN: JAKOVAČKI KORMANDIN: 1-17,
Barajevo 09:00 - 15:00
Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 46,64-68G,72-76B,80C-102B,656-656E,55,85-87C,93-95,99-107,111-131A,137-151B,639A,655E,659A-659C,
Obrenovac 09:00 - 13:00
Naselje BARIČ: BARIČ REKA 1. DEO: 32,36-38,42,54,72,78-78,9-9,13-15,21,39,55-59,63-63B,67-69,73-75,79-89,93-95,107-109,1111BB, BARIČKA REKA: 14,30-32,42,46-48B,62,74-84,88-90,110B-110F,126-126A,294,360,368,426B,1,13,17,21-23,27A-55,59,63-63,67,73,81-87,91,95,105-109E,113-119,125-147,157,163,177,183,189,203,225,273,295-297A,349,355,359-361,385, BARIČKA REKA 2.DEO: 0,14,26-28A,46-46A,52,110C,124,130A,23-29B,35G-37A,41-45,53-59A,63-67,83,99,107-109A,115,135,187,201,239C-241A,273, BARIČKIH BORACA: 84A,110,1-3,7,69, BOSANSKA: 2-12,20-24,1, BRĐANSKA: 2,6-16,1-9, BUDE DAVIDOVIĆA: 10-12,18-22,26,32,36-38,44-44F,60,64,1A,7-11,15,19-35,41-49,55B,59, DALMATINSKA: 4-6,10-12A,16,20-24A,1-3,7A-23A,29-33,37,41-43, DUVANIŠTE: 54,3,11,1111, GROBLjANSKA: 4-12a,1-3,7-11, JANKA TEŠIĆA: 2-14,18-20,24-28,42,1-9,19-27A,39, JEZERO: 44,73, JEZERSKI PUT: 11,17C, KOLUBARSKA: 2-12,18-20,24A-40,44,1-11,15-17, MILISAVA ČAMDžIJE: 2,10,14-20,24-26,30A,1-5,11,15-17,23-47A,57-57A,63,87,1111, NOVO NASELjE: 4,14-22,30-34,64,1-7C,11D, OMLADINSKIH BRIGADA: 0BB,38-38D,210,5C,9-9V,29,37B,43A,55,63,75, PRVOG MAJA: 4,10,16,20-28,1A-33,1111BB, REKA KOD VOJSKE: 99, REKA SLAVONSKA: 8A,5A-7,15, SARAJEVSKA: 7-13, ŠESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE: 2-4A,8-24,28A,3-5,9,15,21-21D,27A-29A,107-109, TANASKA RAJIĆA: 2-10,1-19A,35, TRIDESETPRVE SRPSKE BRIGADE: 22A-26,30,34-36,40-42C,48-58A,62-64,3-13,17-21,27,39,81-83, VOJISLAVA ILIĆA: 2A-4,14,82A,11,15,79A-81A,
Obrenovac 08:30 - 15:00
Naselje Veliko polje: STARA PRUGA: 73-75,
Mladenovac 08:00 - 18:00
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 12, CRKVENA: 2-4,1-5, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 56,64-68,74,29,35,41, KRALjA PETRA PRVOG: 2,6,20,52,62,70,76-80,160,166-170,176,192-196,200-210,216,222-224,35,55,67,71,85,147-155,159-167,171,175-177,181,185-189,195,199-199E, VOJVODE PUTNIKA: 6,16,20-20B,5C-9,
Surčin 10:00 - 13:00
Naselje DOBANOVCI: AUTOPUT BG-ŠID: BB, DUŠANOVA: 140-142,148,141-143,147-151, FRUŠKOGORSKA: 18,19-23,27,31, JANKA ČMELIKA: 2-20,24,28,1-3,13-15,19,23-27, RATARSKA: 2,10-12,1,9,15, SLOVAČKA: 28-44,48-56,60-72,82-108,112-124,31-35A,43,47,53-55,59,63,95-103,109-113,117-127, UGRINOVAČKA: 144-160,164-194C,139A-163,179-199, ŽITNA: 20,3,9,15,19-27,35,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje SURČIN: MILA KOVAČEVIĆA: 1,7,15, VASE DAVIDOVIĆA: 2-4A,3-7G,11, ŽELEZNIČKA: 66,80-82Lj,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje JAKOVO: IZLETNIČKA: 4b-8,30A-32e, JAKOVAČKI KORMANDIN: 2b,12,18-26,30a-32E,64-68,21,25,61,67,71,75-77,81-83,89, PLjEVALjSKA: 18,22-26,9, PRIGRADSKA: 48, STANISLAVA BINIČKOG: 2,7,17, Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 61,75,81,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje JAKOVO: BRAĆE PUTNIKOVIĆ: 68,76,88-92,81,89,
Lazarevac 08:00 - 15:00
Opština Lajkovac Mionica: naseljeno mesto Vračević zaseok Babovići, Lipe, Kostojevac, Nanomir, Donji Mušić.