Slušaj vest

U poslednjih 24 časa primljeno je oko 600 pacijenata na VMA radi pregleda, a dosta njih je zadržano na dalje lečenje. Bilo je dosta padova i povreda, a dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkriva da su lekari ove medicinske ustanove protekli dan imali pune ruke posla.

- Nastale su teške telesne povrede prilikom prolećnih aktivnosti, tako da zbog orezivanja voćnjaka, dve ženske osobe su pale sa visine od četiri metra, tako da bih u ovom trenutku skrenuo pažnju da svi koji se bave nekim aktivnostima moraju da povedu malo pažnje i da se koncentrišu - upozorava dr Milev.

Mlađoj osobi palo drvo na glavu

S druge strane na VMA je iz Loznice stigao i pacijent kome je drvo palo na glavu. Reč je takođe o mlađoj osobi.

- Zbog aktivnosti seče drveća i prilikom rada došlo je do pada drveta na povređenu osobu, prevezena je u našu ustanovu, teška telesna povreda, ali nije životno ugrožavajuća, zadržana je kod nas na odeljenju neurohirurgije - otkriva dr Milev za RTS.

Foto: Printscreen/RTS

Muškarac se povredio motornom testerom

Takođe, prilikom rada, prevezen je još jedan mlađi muškarac prilikom rada sa motornom testerom.

- Mlađi muškarac povredio se motornom testerom, u pitanju je povreda stopala, takođe teška telesna, ali zbrinuta. Pacijent je stabilno. Morao je da ide u operaciju u salu, međutim zbrinut je i van životne opasnosti - dodaje doktor VMA.

Muškarac pao s motora u Beogradu

Jedan muškarac zadobio je lakše povrede kada je pao s motora na Pančevačkom putu noćas oko jedan čas, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Povrede zbog porodičnog nasilja

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Takođe, doktor Milev se osvrnuo i na povrede nastale usled porodičnog nasilja. Jedna ženska osoba primljena je zbog povrede nastale u porodičnom nasilju.

- Nasilje se ne smiruje, teška telesna povreda, naravno obavešteni su organi ministarstva unutrašnjih poslova, zadržana je na dalju opservaciju i lečenje u našoj ustanovi - otkrio je dr Milev.

Što se tiče operacija, bilo je 14 operativnih zahvata, najviše. Posla su imali opšti hirurzi, naravno, anesteziolozi.

Prema rečima doktora, bilo je devet opštih hirurških intervencija, zatim su dosta posla imali i ortopedi, neurohirurzi i plastični hirurzi.