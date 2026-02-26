Slušaj vest

Ovog jutra u Beogradu saobraćaj teče bez većih zastoja i gužvi, a trenutno je najveće interesovanje vozača za smer ka Novom Beogradu.

Uobičajene špic tačke poput Gazele, Brankovog mosta i Autokomande funkcionišu bez problema i sve teče.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Na Mostu na Adi prevrnuo se automobil ali to nije bitnije uticalo na prohodnost.

AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva sata do šest sati

Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz dobru vidljivost,zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Ssrbije.Pojačan intenzitet saobraćaja očekivan je unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i popodnevnim časovima, a vozači se pozivaju da posebno budu oprezni u zonama škola.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.