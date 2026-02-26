Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke „Žena uz ženu” organizuju tokom vikenda, 28. februara i 1. marta, besplatne ultrazvučne preglede dojki.
„Žena uz ženu”
BESPLATNI PREGLEDI ZA DAME: Ultrazvuk za vikend ispred opštine Novi Beograd
Slušaj vest
Pregledi će biti održani na platou ispred zgrade Opštine (Bulevar Mihajla Pupina 167), od 12 do 17 časova. Zakazivanje pregleda je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova, navodi se u saopštenju Opštine Novi Beograd.
Karavan pod sloganom „Budi divna, pregledaj se” namenjen je ženama do 45 godina starosti.
Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, opremljenoj savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom, ističe se u saopštenju.
Foto: Beograd.rs
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši