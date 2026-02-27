Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE: Od ujutru do 18 sati, spremite zalihe
Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u petak, 27. februara 2026. godine, u periodu od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
