NA SPISKU ZA ISKLJUČENJA STRUJE DELOVI ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li je danas vaša ulica na njemu
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 -14:00 ČIKA-LjUBINA: BB,6-14,7-7,11-13, ĐURE JAKŠIĆA: 2-2,3-3, KNEZA MIHAILA: 14,18,22-24,29-29F/8,33-35, LAZE PAČUA: 2, OBILIĆEV VENAC: 13-15,15-17,13-17, VASE ČARAPIĆA: 3-5F/8,13, ZMAJ-JOVINA: 8-10,4-6,18,1-11,
Vračar
09:00 - 15:00 GROČANSKA: 29,
Zvezdara
09:00 - 12:00 FRANjE KLUZA: 5,
08:30 - 14:00 Naselje V.MOKRI LUG: SVETOZARA RADOJČIĆA: 30-52,
Palilula
08:00 - 18:00 Naselje BORČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 30A-32,36,40-56,60-64,77-81,87-101, DVANAESTOG OKTOBRA: 3,
KOMBINATOVA: 44-54,45,49-51, RANKA MILjIĆA: 0BB-10,1-17A, VALjEVSKOG ODREDA: 64-78,86-104,108-114,49-55,59-61, VIZELjSKA: 2,6,3-7, ZANATSKA: 2-14,1-25,
08:30 - 12:30 PATRISA LUMUMBE: BB,10-12,5-9,13, TRIGLAVSKA: 2D-8A,1-7A, URALSKA: 2-10,1, VOJVODE M KRSTIĆA: 16-24V,5,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
08:30 - 14:00 VOJISLAVA ILIĆA: bb,bb,
Zemun
09:00 - 11:30 KRAJIŠKA: 81-81v,87-89,93A-95G,105-107, VOJNI PUT 1 : 382-386,404,442,446,460-464,470-478,494-506,510-522,526-538,546-564,568-568b,582-592E,610A-614C,626Z,351a,377,383-385,403,445-445A,459,463-463A,471-479,483A,493-507C,511-521,527-537C,547-567,581-589B,611-613, VOJNI PUT 2 : 10,128-130f,144-150A,160,164-164D,168-204A,208-208B,214A-220,226-232,240B-244A,248-254,258C-268G,272-306,586,590-592,81A,145-149A,163-167d,171-207,215-217,227-229N,233A,243-253C,259-269u,273-275,283-293,555,581-583,589-591,
9:00 - 17:00 Naselje ALTINA: RATARSKI PUT: 18,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje VELIKI BORAK: ČEDOMIRA NINKOVIĆA: 2-12,1-11, KARAĐORĐEVA: 0,6,10-14A,20-28,1-43C,47-61, KOSMAJSKA: 2,48-50A,54-56,60,1,15,19,27-31,37A-43,49-51A, KOSTADINA BOGDANOVIĆA: 2-20,24,28,1-11,15-27,35-41,47-49,53, MILIĆA MARJANČEVIĆA: 2-10,1-7, MILISAVA BOGDANOVIĆA: 0,4A-14,1-27A,31-35,41B-51, MILISAVA ČAMDžIJE: 0,38-46,52,58A,62,23-25,33A-33B,41A,45-49A, MILIVOJA KOSANIĆA: 2-4,8-26,1-27,31-43A, MILORADA PLAMENIĆA: 0BB-6,10-16,3,9, MILORADA POPOVIĆA: 2-4A,1,5-17, NIKOLE MINIĆA: 4-6A,1,5-19,23-29A, OBRADA MILOVANOVIĆA: 2A-4,8-18,22A-32,1-11, ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 0-2,6-28B,32-46A,52,1-7,11-15A,19-59,63-69A,73-75,79-99,105-107,113-117, SIME MARKOVIĆA: 0-24,28,1-25, SKOJEVSKA: 2-12,1A-3,7, SOLUNSKA: 2-4,8-14,1-7, SREĆKOVAČKA: 2A-22,1-9A,13-15, ŠUMADIJSKA: 2-26,30A-38,42,1-3, TRG PALIH BORACA: 2-10,14-18,1-3A, VOJVOĐANSKE BRIGADE: 2-6A,1-3,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 106D,134,163, Naselje ZABREŽJE: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 102A,106-118,124-136,125-163,
Sopot
09:00 - 17:00 Naselje SOPOT: ALEKSE ŽUJOVIĆA: 4-12,1-1D,5,13-15,25-27, DAN OSLOBOĐENjA: bb,,2-12,1-11A, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-14,1-19, ĐURE PROKIĆA: 1-11, JANKA KATIĆA: 11B,BB,,22A,22B,22V,22G,22D,22Đ,22Z,2-34,1-59, KARAĐORĐEVA: 4-22,1-13, KNEZA MILOŠA: ,,76-88,92-106,110-126,130-132,71-109,113-127, RADNIČKA: 2-12,1-17,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto Pepeljevac zaseok Majdan, Bogovađa zaseok Gajića kraj, Stara pruga.
