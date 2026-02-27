Slušaj vest

Okretnica gradskih autobusa na beogradskom Trgu republike biće tokom vikenda zatvorena za saobraćaj zbog redovnog održavanja pa će od danas do nedelje biti izmenjene trase pojedinih linija javnog prevoza.

Linije 27 i 202N u smeru ka Mirijevu i Velikom selu saobraćaće ulicama Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Dečanska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati trasom Kolarčeva – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg, saopštio je Gradski sekretarijat za javni prevoz. Vozila na linija 32E i 43 u smeru ka Višnjici i Kotežu saobraćaće ulicama Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati trasom Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Linija 15N u smeru ka Zemunu ići će ulicama Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Dečanska i dalje u skladu sa režimom saobraćaja u funkciji radova u Ulici Tošin bunar, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati na sledeći način: Makedonska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Linije 27N i 32N u smeru ka Mirijevu i Višnjici saobraćaće ulicama Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati na trasi Makedonska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Do izmena će doći i na liniji 56N u smeru ka Rušnju a vozila će saobraćati ulicama Vase Čarapića – Trg republike – Makedonska – Dečanska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati na trasi: Dečanska – Makedonska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Linija 95N u smeru ka Borči saobraćaće na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom despota Stefana – Braće Jugovića – Dečanskom i dalje na redovnoj trasi, uz korišćenje stajališta "Skadarska" u Bulevaru despota Stefana.